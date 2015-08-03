أخبار عاجلة

8 الصبح -حفل زفاف النجمة كارمن سليمان على الملحن مصطفى جاد بحضور عدد كبير من النجوم -
8 الصبح - كاميرا 8 الصبح فى العرض الخاص لفيلم "بنك الحظ" ورأي نجوم الفن في الفيلم ..؟ -
ارتفاع حصيلة ضحايا السيول الوحلية في كولومبيا إلى أكثر من 300 قتيل -
ميسي يقود برشلونة للفوز على اشبيلية بثلاثية .. تقرير -
8 الصبح - مدرب الزمالك الجديد يصرح : "متسالونيش" عن الدوري الموسم الحالي -
8 الصبح - أهم وأبرز العناوين والمانشيتات التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم -
توقيع مذكرة تفاهم بين إقتصادية قناة السويس وبنك تنمية الصادرات -
8 الصبح - نجوم الزمن الجميل يوجهون رسائل صوتية للرئيس السيسى بعد إنتهاء زيارته لأمريكا -
8 الصبح - حصاد وملخص زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى للولايات المتحدة الأمريكية -
8 الصبح - فقرة #أنا_المصري .. التاريخ الفني للنجم العملاق محمود المليجي "أنتوني كوين الشرق" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

وزير الخارجية الروسى يجتمع مع مشعل ويدعوه لزيارة موسكو

Google+ Print
وزير الخارجية الروسى يجتمع مع مشعل ويدعوه لزيارة موسكو وزير الخارجية الروسى يجتمع مع مشعل ويدعوه لزيارة موسكو
قال مسؤول من حركة حماس إن وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف اجتمع مع رئيس مكتبها السياسى خالد مشعل اليوم الاثنين ووجه له الدعوة لزيارة موسكو فى خطوة تنم عن الترحيب الدبلوماسى بالحركة الفلسطينية التى يتجاهلها الغرب.

ويقيم مشعل فى الدوحة وكانت آخر زيارة قام بها لموسكو فى 2010 بعد أربع سنوات من أول زيارة رسمية قام بها للعاصمة الروسية، وفى بيان صدر فى غزة قال المسؤول بحماس إن وفدا يقوده مشعل أطلع لافروف على الأوضاع فى قطاع غزة الذى تديره الحركة فى أعقاب الحرب التى خاضتها ضد إسرائيل الصيف الماضي.

وقال المسؤول إن مشعل بحث ايضا مع لافروف "الإرهاب الصهيونى فى الضفة واعتداءاته على المقدسات الإسلامية والمسيحية فى القدس" بعد ثلاثة أيام من حريق عمدى نفذه من يشتبه أنهم متطرفون يهود مما أسفر عن مقتل رضيع فلسطيني، وأضاف المسؤول أن "السيد وزير الخارجية (الروسي) وجه الدعوة لقيادة الحركة (حماس) لزيارة موسكو وقبلت الحركة الدعوة وسيحدد الموعد لاحقا."

وروسيا واحدة من أربعة رعاة دوليين الى جانب الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبى والأمم المتحدة لعملية السلام الفلسطينية الاسرائيلية التى ترفضها حماس. ومحادثات السلام معلقة منذ أكثر من عام.

ويتجاهل الغرب حماس لرفضها الاعتراف بإسرائيل ولاتفاقات السلام المؤقتة الموقعة بين الفلسطينيين والإسرائيليين ونبذ العنف. وتقول روسيا إنه ينبغى ألا تعزل الحركة.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365