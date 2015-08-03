وزير الخارجية الروسى يجتمع مع مشعل ويدعوه لزيارة موسكو

قال مسؤول من حركة حماس إن وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف اجتمع مع رئيس مكتبها السياسى خالد مشعل اليوم الاثنين ووجه له الدعوة لزيارة موسكو فى خطوة تنم عن الترحيب الدبلوماسى بالحركة الفلسطينية التى يتجاهلها الغرب.

ويقيم مشعل فى الدوحة وكانت آخر زيارة قام بها لموسكو فى 2010 بعد أربع سنوات من أول زيارة رسمية قام بها للعاصمة الروسية، وفى بيان صدر فى غزة قال المسؤول بحماس إن وفدا يقوده مشعل أطلع لافروف على الأوضاع فى قطاع غزة الذى تديره الحركة فى أعقاب الحرب التى خاضتها ضد إسرائيل الصيف الماضي.

وقال المسؤول إن مشعل بحث ايضا مع لافروف "الإرهاب الصهيونى فى الضفة واعتداءاته على المقدسات الإسلامية والمسيحية فى القدس" بعد ثلاثة أيام من حريق عمدى نفذه من يشتبه أنهم متطرفون يهود مما أسفر عن مقتل رضيع فلسطيني، وأضاف المسؤول أن "السيد وزير الخارجية (الروسي) وجه الدعوة لقيادة الحركة (حماس) لزيارة موسكو وقبلت الحركة الدعوة وسيحدد الموعد لاحقا."

وروسيا واحدة من أربعة رعاة دوليين الى جانب الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبى والأمم المتحدة لعملية السلام الفلسطينية الاسرائيلية التى ترفضها حماس. ومحادثات السلام معلقة منذ أكثر من عام.

ويتجاهل الغرب حماس لرفضها الاعتراف بإسرائيل ولاتفاقات السلام المؤقتة الموقعة بين الفلسطينيين والإسرائيليين ونبذ العنف. وتقول روسيا إنه ينبغى ألا تعزل الحركة.

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