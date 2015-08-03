تحويل رحلات الخطوط الجوية اليمنية من صنعاء إلى عدن

أوقفت الخطوط الجوية اليمنية اليوم الاثنين رحلاتها من وإلى مطار صنعاء الدولى ، وقالت نادية السقاف رئيسة لجنة الإغاثة الدولية المقيمة فى الرياض عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، إن رحلات اليمنية توقفت إلى صنعاء بشكل مؤقت كون الحوثيين أعلنوا الاستيلاء على أى طائرة تهبط فى صنعاء.

وأشارت إلى أنه خلال يومين ستبدأ الخطوط الجوية اليمنية رحلاتها من مطار عدن الدولى ، كما أعلنت الحكومة اليمنية فى وقت سابق، تحويل حركة الملاحة من ميناء الحديدة الواقع فى المدينة ذاتها غرب اليمن والذى يسيطر عليه الحوثيون والقوات الموالية للرئيس السابق على صالح، إلى ميناء عدن الذى تسيطر عليه المقاومة الشعبية جنوبى اليمن.

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