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الإسماعيلي لـ في الجول: ضم لاعبي الزمالك قد يعطل انتقال السولية للأهلي

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الإسماعيلي لـ في الجول: ضم لاعبي الزمالك قد يعطل انتقال السولية للأهلي الإسماعيلي لـ في الجول: ضم لاعبي الزمالك قد يعطل انتقال السولية للأهلي

يطلب الإسماعيلي ضم أكثر من لاعب من الزمالك على سبيل الإعارة. وفي حال موافقة النادي الأبيض قد يتعطل انتقال عمرو السولية إلى الأهلي.

وكان محمد أبو السعود رئيس النادي الإسماعيلي قد كشف عن أن عمرو السولية نجم وسط الفريق رفض عرض الزمالك لضمه، وأيضا الانتقال لنادى الشعب الإماراتي.

وأشار إلى اجتماع مجلس إدارة الإسماعيلي لاتخاذ قرار ببيعه لأعلى عرض.

وينتهي عقد السولية في يوليو من عام 2016.

وقال أبو السعود رئيس الإسماعيلي لـFilGoal.com: "طلبنا من الزمالك ضم أحد الثنائي إسلام جمال أو أحمد دويدار، مع أحمد سمير ويوسف أوباما ومهاجم آخر".

وتابع "رد علينا الزمالك بأنهم سيجتمعون مع جوزفالدو فيريرا اليوم الاثنين من أجل مناقشة ملف اللاعبين الراحلين عن الفريق. وبالتالي سيبلغوننا اليوم أو غدا بموقفهم من عرضنا".

وأكمل أبو السعود "في حال موافقة الزمالك على عرضنا، سنتراجع عن بيع السولية على الأغلب. لأننا سنحتاج استمراره مع الفريق في الموسم المقبل".

وواصل "هناك شيء آخر يثير غضبي من انتقال السولية للأهلي. وهو ما علمناه من اتفاق الأهلي مع اللاعب على ضمه لمدة 4 سنوات قبل الحصول على موافقة الإسماعيلي".

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