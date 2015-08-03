إنبي لـ في الجول: رفضنا عرض الزمالك لضم رفعت

قال عبد الناصر محمد مدير الكرة بإنبي أن النادي البترولي رفض عرض الزمالك لضم أحمد رفعت جناح الفريق، بعد استطلاع رأي هاني رمزي المدير الفني.

وكان الزمالك قد طلب ضم محمود عبد المنعم "كهربا" ورفعت من إنبي. وأتمم الأول انتقاله للبيت الأبيض.

وطلبت إدارة إنبي من الزمالك مهلة لاستطلاع رأي هاني رمزي المدير الفني الجديد للفريق في رحيل رفعت.

وكشف عبد الناصر لـFilGoal.com اليوم الاثنين: "هاني رمزي رفض الاستغناء عن رفعت".

وتابع "هذا من أبسط حقوق الجهاز الفني الجديد لأي فريق، في أن يقيم احتياجاته وأن يوافق على سياسة الانتقالات".