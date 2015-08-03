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انتقالات في الجول - الزمالك يرد على سموحة بشأن دويدار وطلبة .. وقمر يقترب

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انتقالات في الجول - الزمالك يرد على سموحة بشأن دويدار وطلبة .. وقمر يقترب انتقالات في الجول - الزمالك يرد على سموحة بشأن دويدار وطلبة .. وقمر يقترب

رد نادي الزمالك على طلب نادي سموحة بشأن استعارة واحد من أحمد دويدار وحمادة طلبة إلى جانب خالد قمر ضمن صفقة بيع إبراهيم عبد الخالق لاعب وسط سموحة إلى الزمالك.

إبراهيم عبد الخالق وقع عقود انضمامه إلى نادي الزمالك ولكن حتى الآن لم يتحصل الزمالك على الاستغناء الخاص باللاعب.

ليطلب سموحة إدراج واحد من دويدار أو طلبه إلى جانب خالد قمر من أجل إتمام صفقة عبد الخالق.

وعلم FilGoal.com إن الزمالك رفض طلب سموحة بشأن الثنائي.

البرتغالي جوزفالدو فيريرا المدير الفني للزمالك رفض الاستغناء عن حمادة طلبة وعرض على النادي الاستغناء عن دويدار.

مجلس إدارة الزمالك برئاسة مرتضى منصور رفض الاستغناء عن دويدار. ومن هنا فطلب سموحة بإدراج أيا من دويدار أو طلبة أصبح مرفوضا.

خالد قمر

وعلى الجانب الأخر اقترب خالد قمر من الانتقال إلى سموحة.

إذ ينتظر مجلس إدارة سموحة برئاسة فرج عامر إتمام الصفقة في الساعات المتأخرة من يوم الاثنين.

وتعاقد سموحة مع الثنائي إسلام محارب ومحمود السيد من الجونة لمدة ثلاث سنوات بعد الاتفاق مع الفريق الساحلي.

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