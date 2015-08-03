في الجول يكشف - لماذا يفكر الإسماعيلي في التراجع عن بيع السولية

قال محمد أبو السعود رئيس الإسماعيلي أنه يفكر في التراجع عن بيع عمرو السولية نجم وسط الفريق، في حال موافقة الزمالك على الاستغناء عن اللاعبين الذين طلبهم الدراويش. FilGoal.com يكشف السبب.

وكان محمد أبو السعود رئيس النادي الإسماعيلي قد كشف عن أن عمرو السولية نجم وسط الفريق رفض عرض الزمالك لضمه، وأيضا الانتقال لنادى الشعب الإماراتي. وأشار إلى عقد اجتماع لمجلس إدارة الإسماعيلي لاتخاذ قرار ببيعه لأعلى عرض.

تراجع رئيس الإسماعيلي بعدها، مصرحا بأنه طلب من الزمالك ضم أحد الثنائي إسلام جمال أو أحمد دويدار، مع أحمد سمير ويوسف أوباما ومهاجم آخر، وموافقة النادي الأبيض تعني بقاء السولية.

ولكن لماذا؟

الإسماعيلي طلب في وقت سابق ضم أحمد دويدار وأحمد سمير وخالد قمر من الزمالك، ولكن النادي الأبيض طلب 3 ملايين جنيه مقابل الاستغناء عن الثلاثي، لمدة موسم على سبيل الإعارة.

الإسماعيلي بعدها قرر أن يجري محاولة أخيرة مع الزمالك، من أجل تخفيض المقابل المادي المطلوب. واستفسر عن إمكانية ضم لاعبين آخرين، وإذا نجح في مساعيه فرحيل عمرو السولية إلى الأهلي قد يتأجل.

ووقتها، قد يتجه الإسماعيلي إلى الإبقاء على السولية حتى نهاية عقده الموسم المقبل. ليرحل مجانا.

فأحمد حسام "ميدو" مدرب الإسماعيلي أعلن بشكل صريح رغبته في بقاء السولية من أجل بناء فريق قوي، وإدارة الدراويش ستنفذ هذه الرغبة لو نجحوا في توفير الصفقات التي طلبها.

أما في حال تمسك الزمالك بشروطه المادية، فالإسماعيلي سيكون مضطرا لبيع السولية إلى الأهلي من أجل توفير نفقات لصفقاته الجديدة.

يذكر أن FilGoal.com علم أن أحد وكلاء اللاعبين نقل إلى الإسماعيلي عرضا من الأهلي لضم السولية مقابل 6.5 مليون جنيه إلى جانب 2 من لاعبي الفريق الأحمر.

اتفاق سابق

سبب آخر، أشار إليه محمد أبو السعود قد يعطل الصفقة.

رئيس الإسماعيلي صرح بأن مجلس الإدارة يشعر بالضيق من التقارير عن أن الأهلي اتفق مع السولية على التعاقد لمدة 4 سنوات.

وقال أبو السعود: "هناك شيء آخر يثير غضبي من انتقال السولية للأهلي. وهو ما علمناه من اتفاق الأهلي مع اللاعب على ضمه لمدة 4 سنوات قبل الحصول على موافقة الإسماعيلي".

على النقيض، وائل جمعة مدير الكرة بالأهلي قد أكد أن ناديه لن يضم السولية، إلا بالاتفاق مع الإسماعيلي.