اتحاد الكرة يُجيب لـ في الجول: هل تشارك الصفقات الجديدة مع الأندية بكأس مصر

أجاب عامر حسين رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم عن سؤال FilGoal.com حول أحقية مشاركة الصفقات الجديدة مع الأندية في بطولة كأس مصر.

دور الـ8 من كأس مصر ينطلق يوم الاثنين مع بقاء مباراتين في دور الـ16. الأهلي ضد الجونة والزمالك ضد حرس الحدود.

وتنطلق مباريات دور الثمانية بلقاء مصر المقاصة أمام بتروجيت.

وتحدث عامر حسين لـFilGoal.com عن الصفقات الجديدة قائلا: "نعم. من حق الصفقات الجديدة المشاركة مع الأندية في كأس مصر".

وأضاف "من يتمم إجراءات قيد الصفقات الجديدة في الاتحاد بالموعد المحدد سيكون له حق إشراك صفقاته الجديدة في مباريات الكأس".