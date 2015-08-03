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دراسة:تناول الخمور فى بداية الحمل يعرض الأجنة للإصابة بالسمنة ومرض السكر

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دراسة:تناول الخمور فى بداية الحمل يعرض الأجنة للإصابة بالسمنة ومرض السكر دراسة:تناول الخمور فى بداية الحمل يعرض الأجنة للإصابة بالسمنة ومرض السكر
تواصل الأبحاث الحديثة التحذير من المخاطر الصحية الناجمة عن الخمور والكحوليات بأنواعها المختلفة، وكشفت دراسة طبية حديثة نشرت مؤخرًا وأشرف عليها علماء من جامعة كوينزلاند الأسترالية، عن أن تناول السيدات للخمور والمشروبات الكحولية خلال فترة الحمل يرفع فرص إصابة أطفالهن بالسمنة ومرض السكر من النوع الثانى " type 2 diabetes" خلال مراحل عمرية لاحقة.

وأكد الباحثون أن الخمور تتسبب فى حدوث تغييرات على تكوين الأجنة، وذلك حسب التجارب الحيوانية التى أجريت على الفئران، حيث وجدوا أن الفئران التى تناولت أمهاتها الخمور عندما كانت أجنة ارتفعت فرص إصابتها بالسمنة ومرض السكر من النوع الثانى خلال المراحل العمرية المتوسطة.

وتابع الباحثون أن الخطير هو أنه توجد نسبة كبيرة من الحمل المفاجئ وغير المخطط له بواسطة السيدات، وهو ما يعنى أنهن قد يتناولن الخمور فى المراحل المبكرة من الحمل، وهو ما يعنى أن الأجنة ستتعرض لمخاطر صحية كبيرة.

ونشرت هذه النتائج بالمجلة الطبية " The FASEB Journal" فى مطلع شهر أغسطس الجارى.

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مصر 365