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لحماية طفلك من أضرار الشمس بالمصيف.. ادهنى جسمه بكريم واق كل ساعتين

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لحماية طفلك من أضرار الشمس بالمصيف.. ادهنى جسمه بكريم واق كل ساعتين لحماية طفلك من أضرار الشمس بالمصيف.. ادهنى جسمه بكريم واق كل ساعتين
يفضل الكثيرون الذهاب للمصيف والشواطئ نتيجة ارتفاع حرارة الجو والرطوبة من أجل التنزه أو للهروب من درجات حرارة الجو المرتفعة، كما يصطحبون معهم أطفالهم للشواطى وبالتالى يتعرضون لأشعة الشمس الضارة.

حول ذلك تقول الدكتورة نهى إبو الوفاء استشارى أمراض الأطفال بقصر العينى، إنه يجب على الأمهات عدم اصطحاب أطفالهم حديثى الولادة، أثناء ذهابهم للشاطئ، لتجنب تعرضهم لأضرار أشعة الشمس المباشرة خاصة وقت الظهيرة".

وتستكمل د. نهى قائلة: "يفضل اصطحاب الأمهات طفلها لشاطئ البحر قبل الغروب بحوالى ساعتين بشرط الاهتمام بدهان كريم واق من أشعة الشمس، والذى يحتوى على درجة تركيز فوق 50 درجة".

وتتابع د. نهى قائلة: "فى حالة ذهاب الطفل للشاطئ أو حمامات السباحة يجب على الأمهات القيام بغسل جسم الطفل كل ساعتين مع دهان الكريم الواقى".

وأضافت د. نهى قائلة: "يجب على الأمهات الأهتمام بارتداء طفلها ملابس قطنية وتجنب ارتدائه الملابس التى تحتوى على ألياف صناعية، وذلك لتفادى تعرض جلده للالتهابات الجلدية، كما يجب الاهتمام بإعطائه سوائل كثيرة لترطيب جسمه".

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مصر 365