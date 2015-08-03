20 أغنية جديد عبدالمجيد عبدالله في ألبوم منوّع

تطلق شركة "روتانا" اليوم، حملة تسويقية لألبوم نجم الأغنية الفنان عبدالمجيد عبدالله، الذي يعود بعد غياب عن الألبومات دام سنتين

بألبوم متنوع يتضمّن 20 أغنية .

ومن المقرر أن تبدأ "روتانا" عبر الآيتونز طرح أغاني الالبوم تمهيداً لطرحه رسمياً في الأسواق العربية بالفترة القليلة المقبلة .

وهذه لمحة عن بعض أغاني الألبوم الجديد:

- همس الوله كلمات سعود بن عبدالله، ألحان سهم

- هلا هلا كلمات سعود بن عبدالله، ألحان سهم

_فزي له يا ارض، كلمات سعود البابطين، ألحان سهم

- غشني قلبي، كلمات تركي، ألحان طارق محمد

- كل ما تقفي، كلمات تركي، ألحان سهم

- اسمعني، كلمات سعود بن محمد العبدالله، ألحان سهم

- وصلنا لوين، كلمات عبدالله بو دله، ألحان سهم