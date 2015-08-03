20 أغنية جديد عبدالمجيد عبدالله في ألبوم منوّع

الإثنين 03-08-2015 14:17
تطلق شركة "روتانا" اليوم، حملة تسويقية لألبوم نجم الأغنية الفنان عبدالمجيد عبدالله، الذي يعود بعد غياب عن الألبومات دام سنتين
بألبوم متنوع يتضمّن 20 أغنية .
ومن المقرر أن تبدأ "روتانا" عبر الآيتونز طرح أغاني الالبوم تمهيداً لطرحه رسمياً في الأسواق العربية بالفترة القليلة المقبلة .
وهذه لمحة عن بعض أغاني الألبوم الجديد:
- همس الوله كلمات سعود بن عبدالله، ألحان سهم
- هلا هلا كلمات سعود بن عبدالله، ألحان سهم
_فزي له يا ارض، كلمات سعود البابطين، ألحان سهم
- غشني قلبي، كلمات تركي، ألحان طارق محمد
- كل ما تقفي، كلمات تركي، ألحان سهم
- اسمعني، كلمات سعود بن محمد العبدالله، ألحان سهم
- وصلنا لوين، كلمات عبدالله بو دله، ألحان سهم