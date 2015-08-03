وفاة النجمة سيلا بلاك عن 72 عاماً

توفيت النجمة البريطانية " Priscilla Maria Veronica White" المعروفة باسمها الفني Cilla Black عن عمر ناهز الـ72 عاماً في منزلها في إسبانيا.

وأكد خبر وفاة النجمة متحدث باسم الشرطة إذ قال: "ما زلنا في انتظار نتائج التشريح ، ولكن كل شيء يشير إلى أن وفاتها كانت نتيجة لأسباب طبيعية".

وامتدت سيرة Cilla في مجال الغناء والتقديم على مدى 50 عاماً، واشتهرت بتقديم برنامجي " Blind Date" وبرنامج " Surprise Surprise".

يذكر أن رئيس الوزراء البريطاني، David Cameron، نعى Cilla Black قائلاً: "لقد كانت موهبة عظيمة إذ قدمت خدمات جليلة إلى الحياة العامة"، كما شارك في ذلك الكثير من نجوم العالم وجماهير بلاك.

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