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نبيل شعيل يطلق أغنية وطنية يستعيد فيها لحظات مأساوية في تاريخ الكويت

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نبيل شعيل يطلق أغنية وطنية يستعيد فيها لحظات مأساوية في تاريخ الكويت نبيل شعيل يطلق أغنية وطنية يستعيد فيها لحظات مأساوية في تاريخ الكويت

الإثنين 03-08-2015 14:19

أطلق الفنان نبيل شعيل أغنية وطنية جديدة تحمل اسم " شعب واحد"، شاركه في غنائها الفنانان مشعل ليلي وحمد العماري ومطرف المطرف، بينما قام بتمثيل الكليب كل من الفنانين خالد البريكي وفيصل العميري.
الأغنية تحمل توقيع المخرج عبد الرحمن السلمان، وهي من كلمات محمد الشريدة ومن ألحان راكان ومن توزيع صهيب العوضي ومن إنتاج وزارة الدولة لشؤون الشباب بالكويت.
ويحمل الكليب رسالة للتكاتف والتآخي، اذ تبدأ الاحداث مع تعارف الصديقين العميري والبريكي عام 1979 وتنتهي باستشهاد احدهما بتفجيرات مسجد الإمام الصادق 2015 مروراً بغزو وتحرير الكويت، ولاقت الأغنية فور عرضها في القنوات الفضائية ومواقع التواصل الإجتماعي إقبالاً كبيراً .

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