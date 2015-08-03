تشارليز ثيرون تتبنى طفلة من أصول أفريقية

أضافت النجمة العالمية Charlize Theron فرداً جديداً إلى عائلتها بتبنّيها طفلة أخرى من أصول أفريقية تُسمى August.

وذكر موقع "TMZ" أن المفاوضات بين Theron البالغة من العمر 39 عاماً، ووكالة التبني الأمريكية، استمرت ستة أشهر حتى تكمنت النجمة أخيراً من الحصول على حضانة هذه الطفلة التي ولدت في الولايات المتحدة الأمريكية.

وأضاف الموقع عينه أن Charlize انتهت في يوليو الماضي من إجراءات التبني، وأخذت الطفلة August البالغة من العمر ثلاثة أعوام لتكون الأخت الصغرى لـ Jackson.

وكانت Theron قد أعربت في وقت سابق عن رغبتها فى أن يكون لها ابنة، ومنذ أن تبنت Jackson عام 2012 من جنوب أفريقيا، وهي تفكر في هذا الأمر.

يشار إلى أن Charlize Theron انفصلت مؤخراً عن خطيبها الممثل الأمريكي Sean Penn بعد علاقة حب استمرت سنوات طويلة.

وكشفت صحيفة Daily mail البريطانية أن Theron هي التي اتخذت القرار النهائي بإنهاء هذه العلاقة، بالرغم من أنهما كانا يخططان لدخول القفص الذهبي قريباً.



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