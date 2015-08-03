بالصور.. تعليم بني سويف يحتفل بافتتاح قناة السويس الجديدة

أكد نبوي محمد على الدخني، وكيل وزارة التربية والتعليم ببني سويف، إن المديرية أعدت خطة شاملة كل مظاهر الاحتفال بافتتاح قناة السويس الجديدة، والتي تصل تكلفتها أكثر من خمسين ألف جنيه من جميع الإدارات والمديرية والمدارس الخاصة والقومية والتجريبية.

وأصدر وكيل الوزارة، تعليماته إلى جميع الإدارات بتشغيل أغاني الوطنية، وتزيين المدارس بأعلام مصر وقناة السويس.

وأضاف عزت بيومي، وكيل المديرية أن برنامج الاحتفال بافتتاح قناة السويس الجديدة تتضمن توزيع 10آلاف كارت تهنئة على جميع الإدارات، وإقامة الحفلين الغنائي والمسرحية، وعمل شاشات عرض بالإدارات والميادين العامة لعرض فيلم تسجيلي عن افتتاح قناة السويس.

وأشار وكيل المديرية، إلى مشاركة الإدارات التعليمية والتعليم الخاص والمدارس الخاصة والمدارس التجريبية وتوجيه التربية المسرحية في تنفيذ خطة المديرية للاحتفال بافتتاح قناة السويس.