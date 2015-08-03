تفعيل الكروت الممغنطة لجامعة بني سويف خلال الأسابيع القادمة

وافق مجلس جامعة بنى سويف في جلسته رقم (123) المنعقدة في 2/8/2015 برئاسة الدكتور أمين لطفي رئيس الجامعة ورئيس المجلس على تجديد العقد المبرم مع شركة فالكون للخدمات الأمنية مع تفعيل الكروت الممغنطة لدخول السادة أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب من الأبواب المخصصة للدخول بالجامعة خلال الأسابيع القليلة القادمة.

وذلك في إطار سعي الجامعة نحو جامعة الكترونية لزيادة كفاءة وفاعلية المنظومة الأمنية والمساهمة في تقوية آلية التحكم في النظام الأمني بأعلى درجاته وذلك لتحقيق الانسيابية عند الدخول والخروج من وإلى كليات الجامعة والحد من أي تظاهر مع تطبيق القوانين واللوائح للحفاظ على الأعراف والتقاليد الجامعية وسير العملية التعليمية والبحثية بيسر وانتظام.

وأكد لطفي على حرصه الشديد على سير العملية التعليمية والبحثية وأداء الجامعة لرسالتها في ظل التأمين الكامل بما يحقق أهدافها ويأتي تفعيل الكروت بما يحقق أعلى درجات التحكم والأمان مع مراعاة سريان هذه الكروت في مجال كل منشأة وكلية على حدة في الماكينات المخصصة لها وعدم سريانها داخل أي ماكينة أخرى غير المخصصة لها ويبدأ التنفيذ خلال الأسابيع القليلة القادمة.