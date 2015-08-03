أخبار عاجلة

8 الصبح -حفل زفاف النجمة كارمن سليمان على الملحن مصطفى جاد بحضور عدد كبير من النجوم -
8 الصبح - كاميرا 8 الصبح فى العرض الخاص لفيلم "بنك الحظ" ورأي نجوم الفن في الفيلم ..؟ -
ارتفاع حصيلة ضحايا السيول الوحلية في كولومبيا إلى أكثر من 300 قتيل -
ميسي يقود برشلونة للفوز على اشبيلية بثلاثية .. تقرير -
8 الصبح - مدرب الزمالك الجديد يصرح : "متسالونيش" عن الدوري الموسم الحالي -
8 الصبح - أهم وأبرز العناوين والمانشيتات التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم -
توقيع مذكرة تفاهم بين إقتصادية قناة السويس وبنك تنمية الصادرات -
8 الصبح - نجوم الزمن الجميل يوجهون رسائل صوتية للرئيس السيسى بعد إنتهاء زيارته لأمريكا -
8 الصبح - حصاد وملخص زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى للولايات المتحدة الأمريكية -
8 الصبح - فقرة #أنا_المصري .. التاريخ الفني للنجم العملاق محمود المليجي "أنتوني كوين الشرق" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

تفعيل الكروت الممغنطة لجامعة بني سويف خلال الأسابيع القادمة

Google+ Print
تفعيل الكروت الممغنطة لجامعة بني سويف خلال الأسابيع القادمة تفعيل الكروت الممغنطة لجامعة بني سويف خلال الأسابيع القادمة

 

وافق مجلس جامعة بنى سويف في جلسته رقم (123) المنعقدة في 2/8/2015 برئاسة الدكتور أمين لطفي رئيس الجامعة ورئيس المجلس على تجديد العقد المبرم مع شركة فالكون للخدمات الأمنية مع تفعيل الكروت الممغنطة لدخول السادة أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب من الأبواب المخصصة للدخول بالجامعة خلال الأسابيع القليلة القادمة.

وذلك في إطار سعي الجامعة نحو جامعة الكترونية لزيادة كفاءة وفاعلية المنظومة الأمنية والمساهمة في تقوية آلية التحكم في النظام الأمني بأعلى درجاته وذلك لتحقيق الانسيابية عند الدخول والخروج من وإلى كليات الجامعة والحد من أي تظاهر مع تطبيق القوانين واللوائح للحفاظ على الأعراف والتقاليد الجامعية وسير العملية التعليمية والبحثية بيسر وانتظام.

وأكد لطفي على حرصه الشديد على سير العملية التعليمية والبحثية وأداء الجامعة لرسالتها في ظل التأمين الكامل بما يحقق أهدافها ويأتي تفعيل الكروت بما يحقق أعلى درجات التحكم والأمان مع مراعاة سريان هذه الكروت في مجال كل منشأة وكلية على حدة في الماكينات المخصصة لها وعدم سريانها داخل أي ماكينة أخرى غير المخصصة لها ويبدأ التنفيذ خلال الأسابيع القليلة القادمة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا