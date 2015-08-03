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وزير الطيران يتفقد مطار القاهرة قبل وصول ضيوف حفل افتتاح قناة السويس

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وزير الطيران يتفقد مطار القاهرة قبل وصول ضيوف حفل افتتاح قناة السويس وزير الطيران يتفقد مطار القاهرة قبل وصول ضيوف حفل افتتاح قناة السويس
تفقد الطيار حسام كمال، وزير الطيران المدنى، مبانى مطار القاهرة الدولى، فى جولة اليوم الاثنين، قبل وصول الوفود الرسمية للمشاركة فى احتفالات افتتاح قناة السويس الجديدة.

بدأت الجولة بمبنى الركاب رقم "1"، وتابع خلالها الوزير كل مجريات العمل بصالات السفر والوصول، بالإضافة إلى تفقد صالات الخدمة المميزة والصالون الفرعونى الجديد الذى تم تجهيزه لاستقبال ضيوف حفل افتتاح قناة السويس الجديدة، وكافة تجهيزات المبنى فى صورته النهائية، وعقب تفقده مبنى "1" توجه وزير الطيران لمتابعة الأعمال النهائية لتطوير وتجميل مهبط المطار والانتهاء من عمليات تطوير ورفع كفاءة ممر الطائرات 05L استعدادًا لاستقبال ضيوف فى افتتاح قناة السويس.

وتابع جولته فى صالة رقم "4" والاستراحات الخاصة بها حيث سوف يتم استخدام هذه الصالة لبعض الطائرات الخاصة بضيوف حفل الافتتاح، وصالات مبنى "3" التى حظيت بعدد من الملاحظات خلال جولات الوزير السابقة.

شارك الوزير فى الجولة الدكتور محمود عصمت، رئيس الشركة القابضة للمطارات والملاحة، واللواء طيار أحمد جنينة، رئيس شركة ميناء القاهرة الجوى، والقيادات العاملة بالمطار، والجهات التى ستشارك فى استقبال ضيوف حفل افتتاح قناة السويس الجديدة.

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