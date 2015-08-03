موقع التنسيق الإلكترونى يفتح باب تسجيل الرغبات لطلاب المرحلة الثانية

وحددت الوزارة، الحد الأدنى للمرحلة بـ328 درجة للشعبة العلمية بنسبة 80%، وبإجمالى عدد طلاب 116 ألفًا و632 للشعبة العلمية، بينما يبلغ الحد الأدنى للقبول بالشعبة الأدبية 287 درجة بنسبة 70% لـ52 ألفًا و98 طالبًا، بإجمالى عدد طلاب 168 ألفا و730 طالبا وطالبة للمرحلة.
وقسمت الوزارة شرائح تقديم الطلاب بالمرحلة الثانية للشعبة العلمية بين ما يلى:
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يوم الأربعاء 5 أغسطس للحاصلين على مجموع 374 درجة لأقل من 383 درجة.
>يوم الخميس 6 أغسطس للحاصلين على مجموع 363 درجة لأقل من 374 درجة.
>يوم الجمعة 7 أغسطس للحاصلين على مجموع 349 درجة لأقل من 363 درجة.
>يوم السبت 8 أغسطس للحاصلين على مجموع 328 درجة لأقل من 349 درجة.
بينما تقسم شرائح التقديم للشعبة الأدبية:
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يوم الأربعاء 4 أغسطس للحاصلين على مجموع 321 درجة لأقل من 334 درجة.
>الخميس 5 أغسطس للحاصلين على مجموع 312.5 درجة لأقل من 321 درجة.
>الجمعة 6 أغسطس للحاصلين على 304 درجة مجموع درجة لأقل من 312.5 درجة.
>السبت 7 أغسطس للحاصلين على مجموع 287 درجة لأقل من 295 درجة.
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