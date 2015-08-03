موقع التنسيق الإلكترونى يفتح باب تسجيل الرغبات لطلاب المرحلة الثانية

فتح مكتب التنسيق الإلكترونى، التابع لوزارة التعليم العالى، منذ قليل، لتسجيل الرغبات لطلاب المرحلة الثانية للتنسيق، الذى وصل إجمالى عددهم 168 ألفا و730 طالبا وطالبة، إذ يسجل الطلاب رغباتهم اليوم من المنازل، وتستقبلهم معامل الحاسب الآلى بالجامعات ابتداءً من غد الثلاثاء.

وحددت الوزارة، الحد الأدنى للمرحلة بـ328 درجة للشعبة العلمية بنسبة 80%، وبإجمالى عدد طلاب 116 ألفًا و632 للشعبة العلمية، بينما يبلغ الحد الأدنى للقبول بالشعبة الأدبية 287 درجة بنسبة 70% لـ52 ألفًا و98 طالبًا، بإجمالى عدد طلاب 168 ألفا و730 طالبا وطالبة للمرحلة.

وقسمت الوزارة شرائح تقديم الطلاب بالمرحلة الثانية للشعبة العلمية بين ما يلى:

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يوم الأربعاء 5 أغسطس للحاصلين على مجموع 374 درجة لأقل من 383 درجة.

>يوم الخميس 6 أغسطس للحاصلين على مجموع 363 درجة لأقل من 374 درجة.

>يوم الجمعة 7 أغسطس للحاصلين على مجموع 349 درجة لأقل من 363 درجة.

>يوم السبت 8 أغسطس للحاصلين على مجموع 328 درجة لأقل من 349 درجة.

بينما تقسم شرائح التقديم للشعبة الأدبية:

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يوم الأربعاء 4 أغسطس للحاصلين على مجموع 321 درجة لأقل من 334 درجة.

>الخميس 5 أغسطس للحاصلين على مجموع 312.5 درجة لأقل من 321 درجة.

>الجمعة 6 أغسطس للحاصلين على 304 درجة مجموع درجة لأقل من 312.5 درجة.

>السبت 7 أغسطس للحاصلين على مجموع 287 درجة لأقل من 295 درجة.

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