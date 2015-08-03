زلزال بقوة 5.5 درجات يضرب باكستان ولا معلومات عن وجود ضحايا

أفاد مسؤولون بالأرصاد الجوية الباكستانية، اليوم الاثنين، بأن زلزالا بقوة 5ر5 درجات على مقياس ريختر ضرب باكستان اليوم.

وذكرت قناة (روسيا اليوم) أن مركز الزلزال يقع على بعد 70 كيلومترا جنوب غرب خوزدار فى إقليم بلوشستان، وبعمق 70 كيلومترا تحت سطح الأرض، فيما لم ترد بعد أى معلومات تخص حصيلة القتلى أو الخسائر المادية.

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