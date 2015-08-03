الجريدة الرسمية تنشر قرار الرئيس بتمديد مشاركة القوات بمهام خارج الحدود

نشرت الجريدة الرسمية فى عددها اليوم، الاثنين، قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى، على تمديد مشاركة العناصر اللازمة من القوات المسلحة المصرية فى مهمة قتالية خارج الحدود للدفاع عن الأمن القومى المصرى والعربى فى منطقة الخليج العربى والبحر الأحمر وباب المندب، وذلك لمدة ستة أشهر إضافية أو لحين انتهاء مهمتها القتالية أيهما أقرب.

ويأتى القرار إعمالاً للفقرة (ب) من المادة 152 من الدستور التى اشترطت أخذ رأى المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وموافقة كل من مجلس الوزراء ومجلس الدفاع الوطني، على إرسال قوات فى مهمة قتالية خارج حدود الدولة.

نشر القرار برقم 323 لسنة 2015.

كانت رئاسة الجمهورية، أعلنت عن القرار أمس الأول السبت، عقب اجتماع مجلس الدفاع الوطنى، والذى تم بحضور كامل هيئة المجلس التى تضم رئيس مجلس الوزراء ووزراء الدفاع والمالية والخارجية والداخلية، والفريق رئيس أركان حرب القوات المسلحة، ورئيس المخابرات العامة، وقادة الأفرع الرئيسية للقوات المسلحة، ورئيس هيئة العمليات ومدير المخابرات الحربية، كما حضر الاجتماع الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس.

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