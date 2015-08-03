"الأوقاف" تطالب الأئمة بالحديث عن قناة السويس الجديدة فى خطبة الجمعة

طالبت وزارة الأوقاف المصرية، خطبائها بالحديث مع المواطنين ورواد المساجد، عن افتتاح قناة السويس الجديدة، كنموذج للإدارة، من حيث قيمة المشروع وأهميته، وقيمة العمل فى الإسلام، وأهمية دعم المشروعات الاقتصادية، وأهمية العمل بجد وإتقان، وماذا بعد الافتتاح.

وطالبت الوزارة فى بيانٍ لها، بالحديث فى خطبة الجمعة المقبلة، عن اعتناء الشريعة الإسلامية بالعمل والقضايا الاقتصادية، و تحقيق التنمية الشاملة بالعمل، وإعمار الكون وتوظيف الطاقات، والتأكيد على أن إنشاء قناة جديدة يحقق المنافسة فى سوق العمل العالمى بالمشروع اللوجستى الذى يعد ثالث أكبر مشروع فى تاريخ مصر، نحو بناء دولة حديثة، وفتح جديد فى وجوه من يريدون قهقرة مصر للوراء.