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بالفيديو.. تحرير الجيش الوطنى اليمنى قاعدة "العند" من مليشيات "الحوثى"

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بالفيديو.. تحرير الجيش الوطنى اليمنى قاعدة "العند" من مليشيات "الحوثى" بالفيديو.. تحرير الجيش الوطنى اليمنى قاعدة "العند" من مليشيات "الحوثى"
حصل "اليوم السابع" على أولى اللقطات من داخل قاعدة "العند" العسكرية جنوب اليمن، بعد دخول الجيش الموالى للحكومة الشرعية والمقاومة، التى تظهر تحريرها كاملة من مليشيات الحوثى.

وقد تمكنت المقاومة الشعبية والقوات الموالية للحكومة الشرعية مسنودة بقوات التحالف العربى الذى تقوده ، اليوم الاثنين، من اقتحام قاعدة العند الجوية الاستراتيجية من جهة كتيبة الميكانيك، ومن أطراف معسكر التدريب.

وأسفرت المعارك الضارية والغارات التى شنتها مقاتلات التحالف، عن سقوط العشرات من القتلى والأسرى فى صفوف الحوثيين، وأن عددًا منهم بدأ بالفرار إلى الجهة الشرقية للقاعدة، ووقع 3 قتلى فى صفوف رجال المقاومة، وسقوط عدد من الجرحى بينهم جندى سعودى فى معركة هى الأعنف لتحرير قاعدة العند الجوية.

وتُعَد قاعدة العند، من أهم القواعد العسكرية، ليس فى اليمن وحسب، ولكن فى المنطقة، بسبب تجهيزاتها العسكرية، ومساحتها الواسعة التى تبلغ أكثر من 15 كيلومترًا، إضافة إلى موقعها الاستراتيجى القريب من باب المندب.

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