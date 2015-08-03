اغتيال مسؤول بارز بقطاع النفط العراقى شمال بغداد

ذكرت الشرطة العراقية اليوم الاثنين أن مسؤولا بارزا بقطاع النفط العراقى اغتيل مع سائقه فى هجوم شنه مسلحون مجهولون غربى مدينة كركوك شمال بغداد

وأبلغت مصادر بالشرطة وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) بأن "مسلحين مجهولين اغتالوا اليوم الاثنين المهندس سعد على حسين مدير قسم شبكة خطوط الأنابيب بشركة نفط الشمال فى كركوك مع سائقه فى هجوم مسلح على سيارة كانت تقله بالقرب من ناحية يايجى غربى مدينة كركوك".

>