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بالصور.. وقفة لأئمة بنى سويف للتهنئة بمشروع قناة السويس الجديدة

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نظمت نقابة الأئمة والدعاة ببنى سويف اليوم الاثنين، بالتنسيق مع مدير الأوقاف بالمحافظة وقفة داخل قاعة المناسبات بمسجد عمر بن عبد العزيز بميدان الشهداء فى مدينة بنى سويف، تعبيرًا عن تهنئتهم للرئيس عبدالفتاح السيسى وشعب ، بإنجاز مشروع قناة السويس الجديدة.

شارك فى الوقفة، الدكتور ماهر على جبر، رئيس النقابة، والعشرات من أعضاء النقابة، وكذلك بعض الإداريين التابعين للمديرية، وحرص الحاضرون على التقاط الصور أمام لافتات تحمل عبارات التهنئة للرئيس والشعب المصرى، بمناسبة افتتاح القناه الخميس المُقْبِل، وكذلك اتحادهم وتوافقهم ودعمهم للسيسى فى مشروع القناة الجديدة، وأيضا تبرعات النقابة لصندوق "تحيا مصر".
>اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015
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