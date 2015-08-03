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ضبط 2603 صواريخ وألعاب نارية فى حملة لمباحث التموين بالمحلة

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ضبط 2603 صواريخ وألعاب نارية فى حملة لمباحث التموين بالمحلة ضبط 2603 صواريخ وألعاب نارية فى حملة لمباحث التموين بالمحلة
شن ضباط قسم مباحث بالمحلة وسمنود، حملة لضبط الألعاب النارية والصواريخ المحدثة للصوت والشرر لخطورتها على مستخدميها وخاصة الأطفال، أسفرت الحملة عن ضبط 2603 صواريخ وألعاب نارية.

كانت معلومات قد وردت للمقدم حسام الغريب رئيس قسم مباحث التموين بالمحلة وسمنود، والنقيب محمد نصر الضابط بوحدة مباحث التموين بالمحلة، بقيام "عباس.ا.ع"، 33 سنة، صاحب محل عطارة بمنطقة المنشية الجديدة ثان المحلة، و"مصطفى.م.ا"، 50 سنة، صاحب مكتبة خردوات بمنطقة المنشية الجديدة ثان المحلة، و"هشام.س.ا"، 42 سنة، صاحب محل بقالة بشارع سكة قطور ثالث المحلة بتجميع كميات كبيرة من الألعاب النارية المحظور الاتجار بها لخطورتها على مستخدميها وخاصة الأطفال، وبتقنين الإجراءات تم استهداف المحلات وضبط 2603 صواريخ وألعاب نارية، وبسؤال المتهمين اعترفوا بحيازتهم للمضبوطات بقصد البيع، وقام العميد أحمد الخواجة مدير إدارة مباحث التموين بالغربية بإخطار اللواء نبيل عبد الفتاح سعد مدير أمن الغربية وتولت النيابة العامة التحقيق.
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مصر 365

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