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ضبط بندقية FN و20 جركن بنزين بمنزل متهم هارب بالعلمين

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ضبط بندقية FN و20 جركن بنزين بمنزل متهم هارب بالعلمين ضبط بندقية FN و20 جركن بنزين بمنزل متهم هارب بالعلمين
تلقى اللواء هشام لطفى، مدير أمن مطروح، إخطارًا من العميد إبراهيم عبد الغفار، مدير إدارة البحث الجنائى بالمديرية، بتمكن ضباط وحدة مباحث العلمين من ضبط بندقية FN و20 جركن تحوى 700 لتر بنزين ومضبوطات أخرى، بمنزل متهم هارب بالعلمين.

وردت معلومات لضباط وحدة مباحث قسم شرطة العلمين عن قيام "سعيد.ل.م"، 30 سنة، مزارع، مقيم نجع بلوزة بطريق الجيش بالعلمين بمزاولة نشاطه الإجرامى بالاتجار فى الأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص.

تم تقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة، ومداهمة منزل المتهم وضبط بندقية FN وعدد 20 جركن بداخلها 700 لتر بنزين، كما تم ضبط 6 قاروصة سجائر مهربة و3 لوحات معدنية مرورية تحمل أرقام 6478 ب و أ، 4395 س ع أ، 10384 نقل مطروح، بمنزل وتبين عدم وجود المتهم.

تم التحفظ على المضبوطات تحت تصرف النيابة العامة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وكلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى بضبط المتهم الهارب.


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