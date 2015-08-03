تأجيل نظر تجديد حبس 33 إخوانيًا متهمين بأحداث شغب المطرية إلى الغد

أجلت الدائرة 25 بمحكمة جنايات شمال القاهرة، نظر تجديد حبس 33 محبوسًا احتياطيًا على ذمة التحقيق، فى اتهامهم بالتظاهر والتجمهر وحرق المنشآت العامة، والمعروفة بأحداث شغب المطرية بالتزامن مع الاحتفال بذكرى ثورة يناير إلى جلسة الغد لتعذر حضور المتهمين من محبسهم.

والمتهمون هم كل من "صابر عبد المنعم عبد الهادى، 45 سنة، سائق، محمد سلامة محمد سلامة، 35 سنة، فنى تركيبات، أحمد سيد أحمد حسانين، 15 سنة، عامل شركة نسيج، محمد السيد عقل، 20 سنة، عامل بمغسلة، أحمد جابر جابر جاد الرب، 28 سنة، بائع فول، على محمد عبد القوى، 21 سنة، طالب، السيد عبد الله عبد المنعم، 50 سنة، خراط، محمد فرغلى زكى، 22 سنة، عامل بمصنع ملابس، محسن بدوى مسعود، 27 سنة، سباك، شريف صلاح شريف، 21 سنة، عامل بمحل ستائر".

كما ضمت القائمة كلاً من المتهمين "غريب عبد السلام عزيز، 21 سنة، سائق، منصور عادل محمد، 16 سنة، عامل بورشة كهرباء سيارات، محمد سعيد سيد، 50 سنة، مكوجى، أحمد محمود عبد الفتاح، 22 سنة، طالب، أحمد محمد عبد السلام حسانين، 26 سنة، عامل بورشة ألوميتال، عمر شعبان سليم، 16 سنة، طالب، محمد سليمان على، 22 سنة، طالب، أسامة السيد عبد الله، 17 سنة، طالب، سيف خليل عثمان، 18 سنة، طالب، نبيل أبو زيد، طالب، 19 سنة، عمرو حسين حسن أبو عقدة، 16 سنة، طالب". وشملت أيضا القائمة "إسلام إسماعيل سعد، 27 سنة، مندوب مبيعات، عمرو إبراهيم عبد الحليم، 25 سنة، طالب، محمد إسماعيل فتحى، 25 سنة، عامل بمصنع ملابس، محمود محمد المغاورى، 23 سنة، طالب، محمود عماد رمضان، 19 سنة، طالب، محمد سعيد نور الدين، 19 سنة، طالب، أسامة سيد حسين، 32 سنة، صاحب مكتب توريدات، أحمد محمد طاهر، 17 سنة، طالب".

وشملت القضية عدة أحراز ضبطت مع المتهمين عبارة عن أكياس بلاستكية تحتوى على العشرات من الألعاب النارية، وتى شيرتات مدون عليها "الثورة حق ودين"، وهواتف محمولة مختلفة الأنواع وحقيبة نبيتى اللون بداخلها عدد 18 شالا رصاصى اللون، ولواصق بنية اللون، وحقيبة "هاندباج" رصاصى اللون بداخلها زجاجات مياه، ومطواة قرن غزال، ومنشورات مدون عليها علامة رابعة، ونبل حديد.

أسندت النيابة العامة للمتهمين 14 اتهامًا أبرزها ارتكاب جرائم القتل العمد والشروع فى القتل وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة والمنشآت، منها حريق السجل المدنى بالمطرية والتظاهر والتجمهر وترويع المواطنين.

تعود أحداث الواقعة إلى الاحتفال بذكرى ثورة 25 يناير،حيث دعت جماعة الإخوان إلى التجمهر والتظاهر بعدة مناطق بالمطرية، ومنها شارع الأربعين وميدان المسلة وأمام مسجد الجمعية الشرعية ، وارتكبت عناصرها أعمال حرق وتخريب، وألقت الشرطة القبض على المتهمين .

>