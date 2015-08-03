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ضبط صاحب "فرش" بحوزته 10620 صاروخا وألعاب نارية بطنطا

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ضبط صاحب "فرش" بحوزته 10620 صاروخا وألعاب نارية بطنطا ضبط صاحب "فرش" بحوزته 10620 صاروخا وألعاب نارية بطنطا
تمكن ضباط إدارة مباحث بالغربية من ضبط صاحب "فرش لبيع الألعاب النارية" بشارع السكة الجديدة أول طنطا وبحوزته 10620 صاروخا وألعاب نارية محدثة للصوت والشرر، البعض منها متعدد الطلقات.

كانت معلومات قد توفرت لضباط الإدارة بقيام "السيد.ا.ا"، 38 سنة، صاحب فرش لبيع الألعاب النارية بشارع السكة الجديدة أول طنطا بتجميع كميات كبيرة من الألعاب النارية المحظور الاتجار بها لخطورتها على مستخدميها وخاصه الأطفال، وباستهداف "الفرش" تم ضبط المتهم وبحوزته (10620) صاروخا وألعاب نارية، البعض منها متعدد الطلقات والبعض منها محدث للصوت والشرر، تحرر المحضر 15918 جنح قسم أول طنطا، تم إخطار اللواء نبيل عبد الفتاح سعد مدير أمن الغربية، وأخطرت النيابة العامة التى تولت التحقيق.
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مصر 365

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