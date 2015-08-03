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نقل حالتين من مصابى حادث طريق السادات لمستشفى دار الفؤاد لخطورة حالتهما

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نقل حالتين من مصابى حادث طريق السادات لمستشفى دار الفؤاد لخطورة حالتهما نقل حالتين من مصابى حادث طريق السادات لمستشفى دار الفؤاد لخطورة حالتهما
أكد الدكتور أمجد عبد الحميد، مدير هئية الإسعاف بمحافظة المنوفية، نقل كل أحمد مصطفى العفيفى 37 عامًا ومقيم بقرية الكوم الأخضر التابعة لمركز شبين الكوم، وعبد الرحمن يسرى نوار ومقيم بقرية إبرهيم التابعة لمركز منوف من مستشفى السادات العام إلى مستشفى دار الفؤاد، لخطورة حالتهما ودخولهما فى غيبوبة، بعد إصابتهما فى حادث على طريق السادات بالمنوفية.

تلقى اللواء محمد مسعود، مدير أمن المنوفية، إخطارًا من العقيد محمود عيد رئيس الفرع الجنائي بالسادات يفيد من وقوع حادث تصادم ووجود متوفين ومصابين، بالانتقال الفورى تبين مصرع 3 أفراد وإصابة 11 آخرين من العاملين بشركة أركو أستيل بمدينة السادات وبشاي للصلب، في حادث تصادم على طريق كفر داود - السادات، تم نقلهم إلى مستشفى السادات العام، وتحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

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