تقرير.. نجم ألمانيا ومدافع برشلونة يدخلان دائرة اهتمام يوفنتوس

أفادت صحيفة (توتو سبورت) الإيطالية المتخصصة في أخبار فرق مدينة تورينو التي ينتمي لها نادي يوفنتوس بأن الأخير يرغب في التعاقد مع خافيير ماسكيرانو وجوليان دراكسلر.

وأكدت الصحيفة أن يوفنتوس يولي الدولي الألماني لاعب شالكة الاهتمام الأكبر لرغبته في إضافة لاعب أخر في وسط الميدان بعد رحيل أندريا بيرلو وأرتورو فيدال.

إلى جانب افتقاد الفريق لخدمات سامي خضيرة الذي تعرض لإصابة ستبعده عن الملاعب لشهرين.

لاع أخر صاحب خبرة كبيرة يأمل البيانكونيري في الحصول على خدماته، هو المدافع المخضرم خافيير ماسكيرانو.

الأخير يمتلك خبرة كبيرة بعدما لعب في الدوري الإنجليزي لوست هام يونايتد وليفربول قبل الانضمام لكتيبة التتويجات المتتالية في برشلونة.

لكن، قد يجد يوفنتوس صعوبة في انتداب اللاعب لتمسك برشلونة به بسبب قرار الفيفا السابق بحرمانه من التعاقدات الجديدة حتى يناير المقبل.

مما يعني عدم إيجاد بديل للاعب في حال رحيله.

وأشارت الصحيفة إلى أن قيمة اللاعب تقدر بـ10 إلى 15 مليون يورو.

ويسعى يوفنتوس لدعم صفوفه بعد رحيل العديد من اللاعبين عنه في بداية رحلة دفاعه عن لقب الدوري الإيطالي الموسم المقبل، وأملا في الاستمرار بنفس القوة التي أهلته لنهائي دوري أبطال أوروبا الموسم المنصرم.