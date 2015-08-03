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وكيل الصحة ببنى سويف يكافئ طبيبة وممرضتين لإخلاصهما فى العمل

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وكيل الصحة ببنى سويف يكافئ طبيبة وممرضتين لإخلاصهما فى العمل وكيل الصحة ببنى سويف يكافئ طبيبة وممرضتين لإخلاصهما فى العمل
قرر الدكتور علاء عزت وكيل وزارة الصحة ببنى سويف صرف مكافأة لطبيبة وممرضة بالوحدة الصحية بقرية إهوه التابعة لإدارة مركز بنى سويف لانتظامهما وكفاءتهما فى العمل، فضلا عن نظافة المكان وتواجد العاملين.

كما أحال عزت، خلال زيارته المفاجئة يرافقه الدكتور حمدى مصطفى وكيل المديرية للوحدتين الصحيتين، طبيبة إلى التحقيق لتغيبها عن النوبتجية، ومكافأة ممرضة بالوحدة الصحية بباروط التابعة لإدارة المركز لإخلاصها فى العمل والتزامها بالمواعيد المقررة.

تفقد وكيل وزارة الصحة ببنى سويف سير العمل بوحدة إسعاف باروط وإطمئن على تواجد سيارات الإسعاف والموظفين وانتظام العمل بها.

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مصر 365