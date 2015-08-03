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"بتروتريد طنطا" توزع الأعلام والورود على المواطنين بمناسبة افتتاح القناة

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"بتروتريد طنطا" توزع الأعلام والورود على المواطنين بمناسبة افتتاح القناة "بتروتريد طنطا" توزع الأعلام والورود على المواطنين بمناسبة افتتاح القناة
قام العاملون بشركة بتروتريد للغاز الطبيعى بفروعها طنطا غرب وطنطا شرق والمحلة وسمنود بمبادرة جماعية بمناسبة الاحتفالات بقرب افتتاح القناة، بتوزيع أكثر من 2000 علم على المواطنين بالشوارع والمترددين على جميع المقرات من العملاء بمناسبة افتتاح قناة السويس.

ونظمت إدارة الشركة احتفالية شعبية، وتعليق علم مصر بطول الشوارع التى تتواجد بها مقرات الشركة بمدن طنطا والمحلة وتوزيع بنرات وبوسترات على المواطنين لتزيين العمارات السكنية بإعلام مصر وبوسترات الاحتفالات بقناة السويس.

وأرسل العاملون بالشركة برقيات تهنئة للرئيس السيسى بمناسبة الاحتفالات ونجاح مصر والقوات المسلحة فى إنجاز المشروع فى أقل من عام.

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مصر 365

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