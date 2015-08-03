ضبط 110 عبوات عسل وطحينة وسجق منتهية الصلاحية بطنطا

تمكن ضباط إدارة مباحث التموين بالغربية من ضبط 110عبوات عسل نحل وطحينة وسجق وجبنة منتهية الصلاحية داخل محلات بطنطا قبل بيعهم للمواطنين.

تلقى اللواء نبيل عبد الفتاح سعد مدير أمن الغربية إخطارا من العميد أحمد الخواجة مدير إدارة مباحث التموين بالغربية يفيد بتمكن ضباط الإدارة من ضبط 63 عبوة عسل نحل وسجق وجبنة وصوص فلفل حار منتهية الصلاحية داخل محل ملك محمود محمد انور محمد محمود 46سنة صاحب محل ميجا ماركت بشارع النادى أول طنطا فى المحضر 15757 جنح أول طنطا كما تم ضبط 47 عبوة طحينة وعسل نحل منتهية الصلاحية داخل سوبر ماركت ملك ياسر .ا.ا- 46 سنة بشارع النادى أول طنطا تحرر المحضر رقم 15755 جنح أول طنطا وتولت النيابة العامة التحقيق.