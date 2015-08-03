أخبار عاجلة

8 الصبح -حفل زفاف النجمة كارمن سليمان على الملحن مصطفى جاد بحضور عدد كبير من النجوم -
8 الصبح - كاميرا 8 الصبح فى العرض الخاص لفيلم "بنك الحظ" ورأي نجوم الفن في الفيلم ..؟ -
ارتفاع حصيلة ضحايا السيول الوحلية في كولومبيا إلى أكثر من 300 قتيل -
ميسي يقود برشلونة للفوز على اشبيلية بثلاثية .. تقرير -
8 الصبح - مدرب الزمالك الجديد يصرح : "متسالونيش" عن الدوري الموسم الحالي -
8 الصبح - أهم وأبرز العناوين والمانشيتات التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم -
توقيع مذكرة تفاهم بين إقتصادية قناة السويس وبنك تنمية الصادرات -
8 الصبح - نجوم الزمن الجميل يوجهون رسائل صوتية للرئيس السيسى بعد إنتهاء زيارته لأمريكا -
8 الصبح - حصاد وملخص زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى للولايات المتحدة الأمريكية -
8 الصبح - فقرة #أنا_المصري .. التاريخ الفني للنجم العملاق محمود المليجي "أنتوني كوين الشرق" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

إخلاء سبيل ربة منزل وحماها ضبطا يمارسان الرذيلة فى قليوب بعد تنازل الزوج

Google+ Print
إخلاء سبيل ربة منزل وحماها ضبطا يمارسان الرذيلة فى قليوب بعد تنازل الزوج إخلاء سبيل ربة منزل وحماها ضبطا يمارسان الرذيلة فى قليوب بعد تنازل الزوج
أمر أحمد المنوفى، وكيل أول نيابة قليوب، بإخلاء سبيل ربة منزل وحماها بعدما تم ضبطهما أثناء ممارستهما الرذيلة داخل شقة بقليوب لتنازل الزوج عن المحضر ورفضه إقامة دعوى الزنا ضدهما.

كان اللواء سعيد شلبى، مدير أمن القليوبية، قد تلقى إخطارًا من المقدم أحمد فاروق، رئيس مباحث قسم قليوب، بتلقيه بلاغا من "أحمد.ع" سائق بقيامه وعدد من الأهالى بضبط كل من "عادل.ش." صاحب محل قطع غيار دراجات نارية، وزوجة نجله "إنجى.ز" ربة منزل، حال قيامهما بممارسة الرذيلة داخل الشقة المستأجرة لزوج الثانية "ر.ع" عامل دهانات ومتواجد حاليًا بالإسكندرية لزيارة والدته وبمواجهة المتهمين المضبوطين اعترفا بارتكاب الواقعة.

تحرر محضر بالواقعة حمل رقم 2410 إدارى قسم قليوب لسنة 2015 وبعرضه على النيابة العامة أصدرت قرارها السابق بعد تنازل الزوج عند اتهام والده وزوجته بالزنا برئاسة معتز عشوش مدير النيابة وبإشراف المستشار عمرو سامى المحامى العام الأول لنيابات جنوب بنها الكلية.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365