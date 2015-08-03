إخلاء سبيل ربة منزل وحماها ضبطا يمارسان الرذيلة فى قليوب بعد تنازل الزوج

أمر أحمد المنوفى، وكيل أول نيابة قليوب، بإخلاء سبيل ربة منزل وحماها بعدما تم ضبطهما أثناء ممارستهما الرذيلة داخل شقة بقليوب لتنازل الزوج عن المحضر ورفضه إقامة دعوى الزنا ضدهما.

كان اللواء سعيد شلبى، مدير أمن القليوبية، قد تلقى إخطارًا من المقدم أحمد فاروق، رئيس مباحث قسم قليوب، بتلقيه بلاغا من "أحمد.ع" سائق بقيامه وعدد من الأهالى بضبط كل من "عادل.ش." صاحب محل قطع غيار دراجات نارية، وزوجة نجله "إنجى.ز" ربة منزل، حال قيامهما بممارسة الرذيلة داخل الشقة المستأجرة لزوج الثانية "ر.ع" عامل دهانات ومتواجد حاليًا بالإسكندرية لزيارة والدته وبمواجهة المتهمين المضبوطين اعترفا بارتكاب الواقعة.

تحرر محضر بالواقعة حمل رقم 2410 إدارى قسم قليوب لسنة 2015 وبعرضه على النيابة العامة أصدرت قرارها السابق بعد تنازل الزوج عند اتهام والده وزوجته بالزنا برئاسة معتز عشوش مدير النيابة وبإشراف المستشار عمرو سامى المحامى العام الأول لنيابات جنوب بنها الكلية.