أخبار عاجلة

8 الصبح -حفل زفاف النجمة كارمن سليمان على الملحن مصطفى جاد بحضور عدد كبير من النجوم -
8 الصبح - كاميرا 8 الصبح فى العرض الخاص لفيلم "بنك الحظ" ورأي نجوم الفن في الفيلم ..؟ -
ارتفاع حصيلة ضحايا السيول الوحلية في كولومبيا إلى أكثر من 300 قتيل -
ميسي يقود برشلونة للفوز على اشبيلية بثلاثية .. تقرير -
8 الصبح - مدرب الزمالك الجديد يصرح : "متسالونيش" عن الدوري الموسم الحالي -
8 الصبح - أهم وأبرز العناوين والمانشيتات التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم -
توقيع مذكرة تفاهم بين إقتصادية قناة السويس وبنك تنمية الصادرات -
8 الصبح - نجوم الزمن الجميل يوجهون رسائل صوتية للرئيس السيسى بعد إنتهاء زيارته لأمريكا -
8 الصبح - حصاد وملخص زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى للولايات المتحدة الأمريكية -
8 الصبح - فقرة #أنا_المصري .. التاريخ الفني للنجم العملاق محمود المليجي "أنتوني كوين الشرق" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

بدء برنامج تدريبى صيفى لطلاب جامعة سوهاج بشركة مياه الشرب والصرف الصحى

Google+ Print
بدء برنامج تدريبى صيفى لطلاب جامعة سوهاج بشركة مياه الشرب والصرف الصحى بدء برنامج تدريبى صيفى لطلاب جامعة سوهاج بشركة مياه الشرب والصرف الصحى
أكد اللواء المهندس محمود محمد نافع، رئيس مجلس إدارة شركة المياه بسوهاج، أن الشركة استقبلت 230 طالبًا وطالبة من جامعة سوهاج بكليتى الهندسة والعلوم لبدء البرنامج التدريبى الصيفى العملى والذى ينتهى يوم 16 سبتمبر المقبل.

وأضاف رئيس شركة المياه، أنه يتدرب بالشركة 10 طلاب من كلية الهندسة فى تخصصات الكهرباء والميكانيكا فى مجالات صيانة الطلمبات وأعمال الكهرباء بمحطات مياه الشرب والصرف الصحى فى مختلف مراكز ومدن محافظة سوهاج، بالإضافة إلى أنه يتدرب 220 طالبًا بكلية العلوم فى تخصصات الكيمياء فى معامل محطات مياه الشرب والصرف الصحى للتعرف على مصادر مياه الشرب ومراحل وتكنولوجيات تشغيل محطات التنقية ومحطات المعالجة والتعرف على التحاليل الكيميائية والبكتريولوجية والتعرف على كيفية مراقبة جودة المياه.

وأشار اللواء محمود نافع إلى أن الطلاب المتدربين يحصلون فى نهاية البرنامج التدريبى على شهادة اجتياز التدريب الصيفى.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365