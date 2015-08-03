بدء برنامج تدريبى صيفى لطلاب جامعة سوهاج بشركة مياه الشرب والصرف الصحى

أكد اللواء المهندس محمود محمد نافع، رئيس مجلس إدارة شركة المياه بسوهاج، أن الشركة استقبلت 230 طالبًا وطالبة من جامعة سوهاج بكليتى الهندسة والعلوم لبدء البرنامج التدريبى الصيفى العملى والذى ينتهى يوم 16 سبتمبر المقبل.

وأضاف رئيس شركة المياه، أنه يتدرب بالشركة 10 طلاب من كلية الهندسة فى تخصصات الكهرباء والميكانيكا فى مجالات صيانة الطلمبات وأعمال الكهرباء بمحطات مياه الشرب والصرف الصحى فى مختلف مراكز ومدن محافظة سوهاج، بالإضافة إلى أنه يتدرب 220 طالبًا بكلية العلوم فى تخصصات الكيمياء فى معامل محطات مياه الشرب والصرف الصحى للتعرف على مصادر مياه الشرب ومراحل وتكنولوجيات تشغيل محطات التنقية ومحطات المعالجة والتعرف على التحاليل الكيميائية والبكتريولوجية والتعرف على كيفية مراقبة جودة المياه.

وأشار اللواء محمود نافع إلى أن الطلاب المتدربين يحصلون فى نهاية البرنامج التدريبى على شهادة اجتياز التدريب الصيفى.