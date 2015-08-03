وصفات قديمة للعناية بجمالك

ذكرت جدتي أن السيدات قديماً لم تكن لديهن الكثير من المنتجات للعناية بالبشرة والشعر كالمنتجات التي نستخدمها نحن الآن، وأنهن كن يعتمدن على المواد الطبيعية المتاحة لهن في المنزل، وقد أفصحت لي عن بعض الوصفات القديمة التي كنّ يستخدمنها.

اليك هذه الوصفات القديمة للعناية بجمالك:

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1.للتخلص من تشقق الشفاه: إذا كنت تواجهين مشكلة مع تشققات الشفاه وتعتمدين دائماً على بلسم الشفاه، يمكنك استبداله بخلط ملعقة من زيت اللوز مع أخرى من زيت جوز الهند، وضعي الخليط بلطف على شفتيك قبل النوم، ثم كرري هذه العملية يومياً لمدة أسبوعين، وسوف تحل مشكلة تشققات شفاهك بالكامل بعد أيام.

2.العناية بشعرك: يمكنك تقوية شعرك والحفاظ عليه بوضع زيت الزيتون على فروة رأسك وتدليكها جيداً، ثم لف شعرك بمنشفة ساخنة وتركها لمدة ساعتين، وبعد ذلك اغسلي شعرك كالمعتاد، كما يمكنك استبدال زيت الزيتون بزيت الجوز أو زيت الأركان، فهما بارعان في العناية بالشعر.

3.علاج القشرة: إذا كنت تعانين من قشرة الرأس، قومي بمزج صفار البيض مع زيت الزيتون، ووضع المزيج على فروة رأسك لمدة ساعة، ثم اغسلي شعرك جيداً بالشامبو والبلسم الخاصين بك، فالبيض سيترك شعرك لامعاً وناعماً ومتوهجاً، ومع الاستمرار في عمل هذا القناع ستلاحظين اختفاء القشرة تدريجياً.

4.التخلص من البثور: استخدمت النساء قديماً الحلبة للتخلص من البثور والرؤوس السوداء، فالحلبة هي الحل الأفضل للتخلص من البثور، وكل ما عليك فعله هو هرس بعض أوراق الحلبة حتى تصبح عجينة متماسكة وضعيها على بشرتك كل يوم ليلاً، وإذا كنت من ذوات البشرة الحساسة، قومي بخلط بعض اللبن مع ثمرة أفوكادو وملعقة من العسل، وضعي الخليط على بشرتك، إذ سيترك بشرتك رطبة وناعمة وسيخلصك من الجفاف.

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