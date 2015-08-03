وزارة الداخلية:الانتهاء من استعدادات تأمين احتفالات افتتاح قناة السويس

أنهت الداخلية إجراءاتها واستعداداتها والدفع بالمجموعة الثالثة من القوات المشاركة من كافة قطاعات الوزارة لتأمين مناطق الاحتفال بافتتاح قناة السويس الجديدة، حيث عززت كافة القطاعات من إجراءاتها تنسيقاً مع القوات المسلحة، ونشرت أطواقاً أمنية بكافة المحاور والطرق المؤدية لمناطق الاحتفال، مع الدفع بوحدات التدخل السريع، والقوات القتالية بالمحاور والمنشآت الهامة على مستوى الجمهورية وانتظمت اليوم كافة القوات والخدمات فى مواقعها استعداداً للاحتفال التاريخى الذى سيشهده العالم بافتتاح قناة السويس الجديدة.



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