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حبس عاطل 4 أيام على ذمة اتهامه بالاتجار فى الآثار بالعياط

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حبس عاطل 4 أيام على ذمة اتهامه بالاتجار فى الآثار بالعياط حبس عاطل 4 أيام على ذمة اتهامه بالاتجار فى الآثار بالعياط
أمرت نيابة العياط برئاسة المستشار أحمد خلاف بحبس "بدران.ج"- 28 سنة عاطل - 4 أيام على ذمة التحقيق، فى اتهامه، بالاتجار فى الآثار وطلبت تحريات المباحث التكميلية حول الواقعة وعرض المضبوطات على خبراء من وزارة الآثار لمعرفة أثريتها من عدمه.

كان مركز قسم شرطة العياط تمكن من ضبط المتهم بعد مداهمة منزله، وبحوزته قطعة أثار فرعونية، طولها 30 سم سوداء اللون، ومثبت بها 3 تماثيل ومنحوت عليه بعض الكلمات والرسومات الفرعونية، وقطعة أخرى طولها حوالى 20 سم على شكل جرة بيج اللون منحوت عليها بعض الكلمات والرسومات الفرعونية.

وبمواجهته أمام العميد رشدى همام مفتش مباحث جنوب الجيزة، اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار، فتحرر له المحضر اللازم وأحيل للنيابة التى أصدرت قرارها السابق.
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