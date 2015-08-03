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حبس 3 متهمين تواصلوا مع قيادات الإخوان بالسجون لإنشاء "خلايا نوعية" بالجيزة

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حبس 3 متهمين تواصلوا مع قيادات الإخوان بالسجون لإنشاء "خلايا نوعية" بالجيزة حبس 3 متهمين تواصلوا مع قيادات الإخوان بالسجون لإنشاء "خلايا نوعية" بالجيزة
تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة من ضبط ثلاثة من عناصر جماعة الإخوان هم "أشرف.ع"، "يحيى.ع"، "محمد.م" لاتهامهم بالتحريض على العنف والعمل على إنشاء جماعة إرهابية لتكدير الأمن والسلم العام واستهداف منشآت الدولة.

وكشفت الأجهزة الأمنية عن تواصل المتهمين الثلاثة مع عدد من قيادات جماعة الإخوان المحبوسين على ذمة قضايا إرهاب، ورصدت تحركات سرية لهم، يهدفون من خلالها إلى إنشاء عدة "لجان نوعية" بمحافظة الجيزة لاستهداف المنشآت العامة والمبانى الشرطية، فصدر أذن من النيابة العامة بجنوب الجيزة بسرعة ضبطهم وإحضارهم.

على جانب آخر، أمرت نيابة العياط برئاسة المستشار أحمد خلاف وسكرتارية تحقيق محمد أبو الوفا، بحبس المتهمين الثلاث 4 أيام على ذمة التحقيقات بعدما وجهت لهم اتهامات التحريض على العنف والشروع فى تأسيس جماعة إرهابية لتكدير الأمن والسلم العام واستهداف منشآت الدولة.
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