تجديد حبس عاطل متهم بسرقة مندوب مبيعات شركة بالإكراه فى حلوان

جدد قاضى المعارضات بمحكمة جنح حلوان، حبس عاطل 15 يوما على ذمة التحقيقات فى اتهامه واثنين آخرين مندوب موقع تسويق إلكترونى بالأسلحة والاستيلاء منه على هاتف محمول حديث.

كان اللواء خالد عبد العال، مساعد وزير الداخلية، لأمن القاهرة، تلقى إخطارا بضبط عاطل هدد مندوب موقع تسويق واستولى منه على هاتف محمول بحلوان.

كشفت التحريات أن شخصا تواصل مع القائمين الموقع الإلكترونى وطلب شراء هاتف محمول متطور وتوصيله اليه فى حلوان.

وفى المكان والزمان المحددين توجه مندوب الموقع وفوجئ بـ3 أشخاص يهددونه بالأسلحة النارية والبيضاء ثم استولوا منه على الهاتف وفروا هاربين، فاستغاث المندوب بالأهالى، الذين طاردوا المتهمين وتصادف مرور ضابط شرطة لتفقد الحالة الأمنية فضبط أحد الجناة وبحوزته الهاتف، بينما تمكن الآخران من الهرب بدراجة بخارية.. تحرر محضر وأمر مصطفى الحسن وكيل نيابة حلوان بحبس المتهم على ذمة التحقيق.