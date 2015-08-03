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إصابة عاملتين بمطار القاهرة بسبب سقوط بلاطة سقف عليهن

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إصابة عاملتين بمطار القاهرة بسبب سقوط بلاطة سقف عليهن إصابة عاملتين بمطار القاهرة بسبب سقوط بلاطة سقف عليهن
تسبب سقوط بلاطة من سقف مكتب إحدى شركات الطيران الخاصة بمطار القاهرة الدولى، فى إصابة اثنتين من العاملات بالشركة إصابة طفيفة وتم علاجهن.

كان العاملون بالشركة قد فوجئوا أثناء فترة العمل، بسقوط بلاطة من سقف المكتب على العاملتين، وتم إبلاغ المسئولين بالمطار بمبنى الركاب رقم "1" ، وعلى الفور توجه عدد من الفنيين إلى مكتب الشركة لإصلاح السبب فى سقوط البلاطة من السقف ، وتم اسعاف العاملتين .

يذكر أنه فى الأسبوع الماضى كانت مكاتب بعض الشركات فى المبنى رقم 3 بمطار القاهرة، قد تعرضت للغرق بسب تسريب من مواسير التكييف بالمطار.
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مصر 365