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أبوظبي: سجين يهدد ضابطاً بالقتل بسبب سيجارة

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أبوظبي: سجين يهدد ضابطاً بالقتل بسبب سيجارة أبوظبي: سجين يهدد ضابطاً بالقتل بسبب سيجارة

أيدت محكمة النقض في أبوظبي، حكماً قضائياً بإدانة سجين خليجي متهم بتهديد ضابط سجن بالقتل عبر رسالة كتابية، وذلك بسبب رفض الضابط السماح له بالتدخين، وأقرت المحكمة بحق المتهم عقوبة إضافة سنة واحدة على عقوبته السابقة.

وتفيد تفاصيل القضية، بحسب موقع 24 أن "ضابط سجن رفض السماح للسجين بالتدخين داخل المحبس، فإذا بالمتهم يرسل للضابط رسالة خطية تضمنت ألفاظاً حادة، وتهديدات بالقتل، ما دفع الضابط لتسجيل شكوى ضد السجين الذي اعترف بداية بفعلته أمام النيابة العامة، في حين أنكر أمام المحكمة القضائية أن الرسالة  تمت له بصلة، مدعياً أنه يعاني من مشاكل نفسية، وغير واع لأفعاله".

وبعد عرض السجين على الجهات المختصة  تنبن أن المتهم لا يعاني من أي اضرابات عقلية، وعلى ذلك كانت الأدلة كافية لمعاقبته.

وفي حين كانت المحكمة الابتدائية أيدت حبس المتهم ٣ سنوات إضافية، إلا أنه استأنف على الحكم لتصل مدة عقوبته إلى سنة واحدة، حيث أيدت محكمة النقض الحكم.
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