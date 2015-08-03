"الصحة" تكشف حقيقة دواء يشفي مرضى السكري

أكدت وزارة الصحة عدم صحة المعلومات التي رصدت على أحد مواقع التواصل الاجتماعي عن أحد أدوية علاج مرض السكري المسجلة بالدولة وهو دواء «JANUVIA»، التي زعمت أنه مستخرج من لعاب حيوان «الورل»، نوع من أنواع الزواحف، وأنه يشفي تماما من مرض السكري في أقل من سنة من الاستخدام.

وقال أمين حسين الأميري وكيل وزارة الصحة المساعد لسياسة الصحة العامة والتراخيص رئيس اللجنة العليا لليقظة الدوائية بالدولة إن المعلومات المضللة عن هذا الدواء زعمت أن العلماء حللوا لعاب «الورل» وتحليله كيميائيا لاستخراج المادة المؤثرة في خفض السكر، وقاموا بتصنيع حبوب وحقن منه وأن من يستمر في تناول هذا المستحضر من مرضى السكري لمدة سنة تقريبا سيلاحظ زوال أي أثر لمرض السكري من جسمه، مؤكدا أن هذا الخبر غير صحيح وعار عن الصحة تماما.

وأوضح أن «جانوفيا» (JANUVIA) هو اسم تجاري لمستحضر كيميائي هو «Sitagliprin» وهو عبارة عن مادة «dipeptidyl peptidase-4 DPP-4» ويعتبر المركب الثاني لمجموعة «DPP-4» المثبط لسكر الدم والمتوفر في كل دول العالم.

> ويستخدم كعلاج لمرض السكر من النوع الثاني غير المعتمد على الأنسولين، لأنه يحفز خلايا «بيتا» في البنكرياس كما تفعل الأدوية المنتشرة في الأسواق العالمية.

وأشار الأميري إلى أن هذا الدواء يصرف بوصفة طبية فقط حيث لا يجوز لأي شخص استخدامه إلا بعد استشارة الطبيب المختص لأن أسباب مرض السكري متنوعة، وتتراوح بين فشل البنكرياس في إفراز الأنسولين، وضعف في عملية إفراز الأنسولين، وزيادة في مقاومة الخلايا لهرمون الأنسولين، وغيرها من الأسباب، التي يستطيع الطبيب فقط تشخيصها، محذرا من أن تناول مريض السكري لدواء خاطئ بدون استشارة طبية يعرض حياته للخطر.

وأضاف أنه لوحظ في الآونة الأخيرة انسياق الكثيرين وراء معلومات طبية مضللة يتم تناقلها على مواقع التواصل الاجتماعي في مجالات طبية مختلفة تصل إلى حد تشخيص الأمراض ووصف الأدوية حيث ينساق الكثيرون وراء هذه الادعاءات الأمر الذي يسبب لهم مضاعفات خطيرة قد تصل إلى الوفاة.

وناشد الأميري الجمهور عدم الانسياق وراء الإعلانات المضللة على شبكة الإنترنت وعبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، التي تروج لمنتجات أثبتت الخبرة أنها منتجات مغشوشة وغير مطابقة للمواصفات ومجهولة المصدر وتشكل خطورة كبيرة على مستخدميها.

وطالب أفراد المجتمع بالحصول على منتجاتهم الطبية المختلفة الطبيعية والتقليدية من الصيدليات المرخصة ومن خلال استشارة الأطباء المرخصين والابتعاد تماما عن المروجين على شبكة الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي وبعض المدعين والدخلاء على مهنة الطب الذين يتسترون وراء مسميات مختلفة كخبير أعشاب ومعالج طبيعي وغيرها من المسميات والتي تعمل وزارة الصحة بكل جد على محاربتهم بالتنسيق مع الجهات الأخرى المعنية بالدولة.

ودعا الجمهور لإبلاغ الوزارة في حالة رصد أي من هذه الدعايات المضللة عن طريق مركز الاتصال على الرقم 80011111، انطلاقا من مبدأ المسؤولية المجتمعية لجميع أفراد المجتمع.