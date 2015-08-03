محمد بن راشد يعتمد تخطيط منطقتين جديدتين لإسكان المواطنين

اعتمد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله تخطيط منطقتين سكنيتين جديدتين في دبي تضممان 8 آلاف قطعة أرض تقريبا لإسكان المواطنين في الامارة وذلك في إطار سعي سموه الدائم لإقامة مجتمع السعادة في دبي وتيسيرا على المواطنين والعمل على راحتهم وتوفير سبل الحياة الكريمة لهم .

وقال سعادة المهندس حسين ناصر لوتاه مدير عام بلدية دبي إن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم أمر بتخصيص منطقتين في دبي في كل من وادي الصفا وهي امتداد لمنطقة ند الشبا والمنطقة الثانية في العوير الأولى " الطي " ..وسيبدأ التوزيع قريبا على المواطنين.

وكشف سعادة مدير عام البلدية أن قطع الأراضي التي سيتم توزيعها ستكون بمساحة 12 ألف قدم مربع بأبعاد 120 مترا في 100 متر على أن تكون إما أراض سكنية أوفللا متلاصقة أو شبة متلاصقة .. وتتميز بوجودها على الشوارع الرئيسية للمنطقتين.

وأوضح أنه بالنسبة لمنطقة وادي الصفا فقد تحدد إقامة 1400 فيلا سكنية متلاصقة أو شبة متلاصقة ..وبالنسبة لمنطقة الطي فقد تم تخصيص 1000 قطعة أرض سكنية كفلل للمواطنين وأيضا ستكون إما متلاصقة أو شبة متلاصقة .

وأضاف أنه سيتم تزويد المنطقتين بجميع المرافق اللازمة بالإضافة للخدمات المختلفة من مساجد و مدارس وملاعب وحدائق وستضمان مراكز تجارية وصحية ومكتبة عامة وغيرها من الخدمات الضرورية الأخرى.

وأشار إلى أن النمو السكاني الذي تشهده دبي حاليا وطلبات المواطنين لأراض لإقامة مساكن لهم عليها تطلبت من البلدية دراسة الإحتياجات بصورة أوضح ودعم متطلبات الشباب وإعادة تخطيط المناطق بمنظور آخر .

وكانت هناك مجموعة من الأفكار لإيجاد مخرج متوازن لهذه الاحتياجات وتطلب تصميم المناطق وتصميم الأراضي والشقق والفيلات بما يساعد على أن اتخاذ القرار المناسب لطبيعة كل حالة من الحالات التي يتم دراستها علميا وموضوعيا .. وبالتالي سيتم تخصيص الأراضي طبقا لاحتياجات حقيقية للمواطنين وكذلك بالنسبة للفلل السكنية .

وقال سعادة مدير عام بلدية دبي..إن توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم الدائمة لبلدية بتوفير سبل الرفاهية وسعادة المواطنين والمقيمين يجعلها دائما تبحث عن إبتكار الطرق والسبل المثلى لتحقيقها لتكتمل التوجيهات والرؤى النيرة لسموه وتنفيذها في وقتها دون تأخير.