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الإسماعيلي يكشف لـ في الجول مطالب الزمالك المادية للاستغناء عن دويدار وسمير وقمر

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الإسماعيلي يكشف لـ في الجول مطالب الزمالك المادية للاستغناء عن دويدار وسمير وقمر الإسماعيلي يكشف لـ في الجول مطالب الزمالك المادية للاستغناء عن دويدار وسمير وقمر

مع نهاية الموسم بتتويج الزمالك، من كان صاحب لقب أفضل صفقة في الموسم الجاري؟ أفضل حارس؟ أفضل مدافع؟ أفضل مهاجم؟ أفضل قائد؟ مفاجأة الدوري؟

FilGoal.com يسأل نجوم الكرة المصرية وخبراء اللعبة عن الأفضل في 2014-2015، والدور الآن على محمد يوسف المدير الفني لسموحة.

السؤال الذي وجهناه إلى يوسف .. من هو أفضل مهاجم في الدوري؟

هل هو باسم مرسي هداف الزمالك، أم عماد متعب النجم المخضرم الذي قاده يوسف في الأهلي من قبل؟

في الحقيقة، مدرب سموحة كان له اختيار ثالث.

وقال يوسف لـFilGoal.com: "في رأيي، حسام باولو هداف الداخلية هو أفضل مهاجم هذا الموسم".

وتابع "فضلته على باسم مرسي، لأن مهاجم الزمالك يمتلك كل عوامل النجاح في فريقه بداية من زملائه النجوم. أما ما حققه باولو بمفرده في الداخلية يعد إنجازا كبيرا".

وأنهى باولو الدوري في صدارة الهدافين برصيد 20 هدف.

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