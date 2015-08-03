أخبار عاجلة

8 الصبح -حفل زفاف النجمة كارمن سليمان على الملحن مصطفى جاد بحضور عدد كبير من النجوم -
8 الصبح - كاميرا 8 الصبح فى العرض الخاص لفيلم "بنك الحظ" ورأي نجوم الفن في الفيلم ..؟ -
ارتفاع حصيلة ضحايا السيول الوحلية في كولومبيا إلى أكثر من 300 قتيل -
ميسي يقود برشلونة للفوز على اشبيلية بثلاثية .. تقرير -
8 الصبح - مدرب الزمالك الجديد يصرح : "متسالونيش" عن الدوري الموسم الحالي -
8 الصبح - أهم وأبرز العناوين والمانشيتات التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم -
توقيع مذكرة تفاهم بين إقتصادية قناة السويس وبنك تنمية الصادرات -
8 الصبح - نجوم الزمن الجميل يوجهون رسائل صوتية للرئيس السيسى بعد إنتهاء زيارته لأمريكا -
8 الصبح - حصاد وملخص زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى للولايات المتحدة الأمريكية -
8 الصبح - فقرة #أنا_المصري .. التاريخ الفني للنجم العملاق محمود المليجي "أنتوني كوين الشرق" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

أرقام في الجول - لماذا فشل الأهلي في التسجيل ضد إنبي إلا من كرة ثابتة

Google+ Print
أرقام في الجول - لماذا فشل الأهلي في التسجيل ضد إنبي إلا من كرة ثابتة أرقام في الجول - لماذا فشل الأهلي في التسجيل ضد إنبي إلا من كرة ثابتة

المحاولات كانت شحيحة للغاية، العرضيات كانت معظمها غير مؤثرة.

هذا إلى جانب سوء الحظ الذي لازم صاحب الهدف الأحمر الوحيد، عمرو جمال.

تعادل الأهلي مع إنبي، سجل هدفه الوحيد في مباراته الأخير بدوري هذا الموسم من كرة ثابتة.

فلماذا لم يعرف طريق الشباك من كرة متحركة على مدار 90 دقيقة؟

قلة التركيز كانت سببا رئيسيا في ذلك، فعدد كثير من اللاعبين حاولوا على مرمى إنبي.

عمرو جمال، أحمد عبد الظاهر، حسام غالي، وليد سليمان، محمد ناجي جدو، باسم علي، حسين السيد وشريف حازم، كلهم جربوا التسديد على مرمى علي لطفي لكن دون جدوى.

أما المهاجم الخبير عماد متعب، فلم يقم بأي شيء على مدار 36 دقيقة شارك بها.

الأهلي قام بـ12 محاولة على مرمى الفريق البترولي، منها 6 مؤثرة.

واحدة من نصيب باسم، 2 من نصيب عبد الظاهر، و3 من نصيب أفضل لاعبي الفريق الأحمر عمرو جمال الذي نجح في هز شباك المنافس.

إلى جانب قلة التركيز والاستعجال في إنهاء الهجمة الذي انتاب معظم لاعبي الأهلي، صادف عمرو جمال سوء حظ كبير في المباراة.

ظهر هذا واضحا في رأسيته القريبة جدا من المرمى التي نجح في إبعادها حارس إنبي، عندما حول الكرة العرضية القادمة من مؤمن زكريا في الدقيقة 85.

الكرات العرضية

مشكلة التسجيل أو صناعة الفرص الخطرة بالأهلي من الكرات العرضية مازالت موجودة. مباراة إنبي أكدت هذا الأمر.

الفريق قام بـ15 كرة عرضية، منها 5 فقط مؤثرة شكلت خطرا على مرمى إنبي.

ومن بين تلك الـ5 لم يقم ظهيري الفريق باسم وحسين بأي كرة عرضية مؤثرة.

بل قام محمد رزق بكرتين خطيرتين خلال 14 دقيقة لعبها، منها كرة الهدف.

وليد سليمان قام بإثنتين 2، ومؤمن زكريا واحدة.

وهذا يعكس ضعف ظهيري الفريق في تشكيل خطورة عن طريق الجانبين، فتبقى الكرات المؤثرة من نصيب لاعبي الوسط الذين يتركون المهاجمين وحدهم داخل منطقة جزاء الخصم من أجل التحرك إلى طرف الملعب ومحاولة لعب كرة عرضية مؤثرة قادرة على خلخلة الدفاع.

مع تألق الغزال بهدف رائع أمام إنبي، تبقى هوية المهاجم الأساسي للأهلي للموسم الجديد غير واضحة حتى اللحظة. فترى من سيكون رأس الحربة الرئيسي بالكتيبة الحمراء في قادم الأيام؟

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع