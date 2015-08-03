حوار في الجول - مدرب حراس الأهلي يتحدث عن الأفضل في مصر.. خسارة الدوري المفيدة وفرحة الزمالك

حاجة الأهلي لحارس جديد من عدمه، منافسة شريف إكرامي لأحمد الشناوي، وأسباب خسارة الدوري.. كل هذا يتحدث عنه طارق سليمان مدرب حراس المرمى في النادي الأحمر في حواره مع FilGoal.com.

سليمان كان قد صرح عقب فوز الأهلي على الزمالك 2-0 في قمة الدوري المصري، بأن إكرامي أثبت أنه أفضل حارس في مصر. رغم حقيقة خسارة الدوري لصالح الزمالك.

ولايزال مدرب حراس الأهلي مصرا على رأيه بأن إكرامي الأفضل في الدوري. بل أن فريقه يمتلك أفضل 3 حراس في مصر.

وكل ما يلي على لسان طارق سليمان في حواره مع FilGoal.com.

مركز حراسة المرمى في الأهلي لا يحتاج لتدعيم. فلدينا أفضل 3 حراس مرمى في مصر. وفي رأيي شريف إكرامي هو أفضل حارس في مصر.

أحمد عادل عبد المنعم أيضا مميز ودائما يحافظ على مستواه، فعندما يأتي دوره، يؤديه كأفضل ما يكون. بينما مسعد عوض هو حارس المستقبل بالتأكيد.

الحراس الثلاثة لا يتحملون مسؤولية ضياع الدوري، فلقد قاموا بواجبهم على أكمل وجه. جميعهم أدى ما عليه وقام بدور مؤثر حين شارك في منع استقبال الفريق للعديد من الأهداف. مثلا تصدي إكرامي الإعجازي في لقاء سموحة وكذلك تصديه لانفراد في مباراة النجم الساحلي على سبيل المثال.

نعمل على علاج بعض العيوب البسيطة الموجودة لديهم، لكن المهارة والقدرة الموجودة عندهم عالية جدا، لذلك جميعهم متميزون.

خسارة الدوري سببها ظروف خارجة عن إرادة النادي بعيدا عن كرة القدم. فأنا أراها ظاهرة صحية. انظر لفرحة المنافس الكبيرة بالتتويج لتعلم كم هي صعبة المنافسة في البطولة. هذا يوضح مدى قوة الأهلي في الفوز باللقب بأخر 8 مواسم.

الخسارة ظاهرة صحية حتى يتجدد الحافز عند اللاعبين، فلقد رأيت مستواهم في المباريات الأخيرة كيف كان. الفترة القادمة ملك للأهلي، فالفريق يتطور بشكل أكثر من رائع.