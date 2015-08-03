مدرب ريال بيتيس: سنتعلم الإنجليزية لنتفاهم مع عمرو طارق

أكد بيبي ميل مدرب ريال بيتيس أنه سيحرص على تعلم اللغة الإنجليزية كي يستطيع التواصل بشكل أفضل مع المدافع المصري عمرو طارق.

وقال ميل في تصريحات نشرتها صحيفة (إيه.بي.سي سيفيليا):"سنتعلم اللغة الإنجليزية كي نستطيع التحدث مع عمرو طارق".

وأضاف "هي اللغة التي نستخدمها معه في المران".

وأردف "اللغة من ضمن المشاكل التي نواجهها، لكن بمجرد حلها وانصهار الجميع في النادي مثل الأسرة سنصبح جاهزين للموسم الجديد بنسبة 100%".

ويتحدث لاعب الجونة السابق اللغتين الإنجليزية والألمانية بسبب نشأته في أمريكا وخوضه لتجربة احتراف قصيرة في ألمانيا قبل العودة لمصر.