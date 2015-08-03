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"دى إتش إل" تطلق رسائل تروج لمصر عالميا على أغلفة طرودها

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"دى إتش إل" تطلق رسائل تروج لمصر عالميا على أغلفة طرودها "دى إتش إل" تطلق رسائل تروج لمصر عالميا على أغلفة طرودها
أطلقت شركة "دى إتش إل" الشرق الأوسط-أفريقيا اليوم الاثنين مبادرة "ترويج عالميا" عبر وضع ثلاث رسائل على أغلفة الطرود والشحنات بمختلف أحجامها تحمل صورا للمعالم السياحية والتاريخية المصرية، فضلا عن شعارات تستهدف كل مجال منهم.

وقال نور سليمان الرئيس التنفيذى لشركة "دى إتش إل إكسبرس" للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، خلال مؤتمر صحفى اليوم بحضور وزير الاتصالات خالد نجم والسفير ياسر النجار مستشار وزير الاستثمار، إن المبادرة تأتى كجزء من دعمها المستمر لخطط مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصرى الذى عقد بشرم الشيخ.

وأضاف سليمان أن الشركة ضاعفت استثماراتها هذا العام فى مصر لتصل إلى مليار جنيه عبر إنفاق استثمارى استهدف إنشاء مبنيين جديدين فى مدينة مطار القاهرة الدولى العالمية بتكلفة 500 مليون جنيه لكل منهما.

وأكد أن مصر تعد سوقا مهم ومتميزا، وذلك نظرا لموقعها الجغرافى والإستراتيجي، إضافة إلى مصادرها الطبيعية والبشرية.

من جانبه، توقع وزير الاتصالات أن تلقى مبادرة "دى إتش إل" رواجا كبيرا حول العالم لما تحمله من "رسائل إيجابية مطمئنة لشعوب العالم".

وأكد أن هذه المبادرة تعد نموذجا يحتذى به، وأن الوزارة تدعم وتساند كافة الجهود التى من شأنها المساهمة فى عودة السياحة والتجارة والاستثمار لمصر.

وقال ياسر النجار إن المبادرة تضمن كذلك وضع شعار المؤتمر الاقتصادى "مصر المستقبل" على 180 مليون وحدة للشركة.

يشار إلى أن "دى إتش إل اكسبريس مصر" بدأت نشاطها رسميا فى مصر مع مطلع الثمانينات من القرن الماضي، ووصل عدد فروعها اليوم إلى 40 فرعا منتشرة فى مختلف المحافظات المصرية.

وكانت "دى إتش إل" قد قامت مطلع هذا العام بتوقيع اتفاقية إنشاء أكبر مركز لصناعة الشحن والخدمات اللوجيستية فى قارة إفريقيا من خلال المنطقة الحرة الخاصة بـ"دى إتش إل" داخل قرية البضائع الجديدة بمطار القاهرة، والتى تضم صالة تخليص جمركى خاصة بالشركة.

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مصر 365

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