كاميرات قنصلية إيطاليا تكشف هوية منفذى التفجيرات والنيابة تأمر بضبطهم

أمرت نيابة استئناف القاهرة برئاسة المستشار زكريا عبد العزيز بسرعة ضبط 3 متهمين بتنفيذ تفجير القنصلية الإيطالية.

وكشفت مصادر مطلعة عن أن تحقيقات النيابة توصلت إلى هوية المتهمين فى الواقعة التى أسفرت عن وفاة شخص وإصابة 9 آخرين.

وأكدت المصادر أن كاميرات المراقبة التى تسلمتها النيابة من القنصلية الإيطالية وفرغتها رصدت كيفية التنفيذ وحددت ملامح المتهمين أثناء دخول السيارة المفخخة وعقب مغادرتها قبل تنفيذ العملية الإرهابية.

وأكدت المصادر أن قوات الأمن تكثف حالياً جهودها لضبط الإرهابيين وتقديمهم للعدالة، فيما أجرت مديرية أمن القاهرة تحقيقات مكثفة مع عناصر إرهابية سبق ضبطها، لتورطها فى عمليات تخريبية سابقة، لكشف هوية العناصر المتورطة فى تفجير القنصلية.