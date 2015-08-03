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مذيعة "سكاى نيوز عربية" ترتدى علم مصر بالتزامن مع قرب افتتاح قناة السويس

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مذيعة "سكاى نيوز عربية" ترتدى علم مصر بالتزامن مع قرب افتتاح قناة السويس مذيعة "سكاى نيوز عربية" ترتدى علم مصر بالتزامن مع قرب افتتاح قناة السويس
ظهرت مذيعة فضائية "سكاى نيوز عربية" خلال تقديمها نشرة أخبار الطقس اليوم الاثنين، مرتدية علم ، وذلك بالتزامن مع قرب افتتاح قناة السويس الجديدة المقرر له الخميس المقبل.

وتشهد العديد من المحافظات المصرية استعدادات الاحتفال بافتتاح قناة السويس الجديدة، وبدأت فى التجهيز لطقوس هذا اليوم الذى يعتبر يوما مصريا مشهودا، حيث يرفع الكثير من المواطنين علم مصر أعلى منازلهم والشوارع والميادين، وذلك احتفالاً بافتتاح القناة الجديدة والتى تم إنجازها بتمويل وأيادٍ مصرية.
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